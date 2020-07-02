Депутаты Европейского парламента заявили о том, что из их кабинетов украли ноутбуки, планшеты и другие ценные вещи. Они обнаружили это, когда вернулись на работу после карантина. Судя по всему, взломщиков интересовала компьютерная техника, но народные избранники опасаются, что целью могли быть и документы, не предназначенные для обнародования.

О произошедшем заявил немецкий евродепутат Нико Семсротт, опубликовавший видео на YouTube. Он рассказал, что обнаружил следы взлома, когда вернулся в свой офис в здании Европарламента. У него украли два ноутбука, а также взломали ящики и шкафы с документами. По его оценкам, жертвами грабителей стали от 40 до 100 евродепутатов. По словам Семсротта, он обратился с жалобой в Генеральный директорат Европейского парламента по безопасности, который отвечает за охрану здания в Брюсселе, но был удивлён отсутствием реакции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат также известил своих коллег о случившемся в групповом электронном письме и развесил ироничные объявления в своём кабинете. Одно из них гласит: «Пожалуйста, берите всё что угодно, кроме этого. Это подарок от моей мамы». Идея Семсротта понравилась другим парламентариям, и они разместили аналогичные надписи в своих кабинетах.

Спасибо, Нико Семсротт, за эти таблички. Наконец-то в здании Европарламента стало безопасно, — написал в Twitter депутат Томас Ждечовски.

С ними солидарен итальянский евродепутат Массимо Казанова, который обнаружил беспорядок в своём кабинете после карантина. По предварительной оценке, ничего не пропало, но в его служебных и личных бумагах кто-то очевидно покопался. Он заявил, что подал жалобу в связи с произошедшим.

Здесь хранятся документы, касающиеся моей работы в качестве депутата Европарламента, анализы, выводы, вопросы, досье, правки, — написал Казанова на своей странице в Facebook. — Конечно, я сразу же сообщил об этом. Жаль, что подобное происходит в одном из самых контролируемых и охраняемых зданий в Европе, которое должно служить образцом безопасности.

Как только пандемия коронавируса в марте достигла Бельгии, депутаты были отправлены по домам, но продолжили связываться друг с другом с помощью видеоконференций. Здание Европарламента закрыли не только для них, но и для посетителей. Первые сообщения о взломах поступили в апреле, тогда служба безопасности заверила, что количество патрулей здания было увеличено.

European Parliament/flickr.com

Некоторое время Бельгия, в столице которой располагаются большинство институтов Евросоюза, держала первенство в Европе по количеству смертей от коронавируса на душу населения, затем уступив его Великобритании и Швеции. Благодаря жёстким ограничительным мерам к началу мая стране удалось переломить негативный тренд. С 8 июня она приступила к ключевой фазе снятия ограничений, разрешив работу школ, рынков, музеев, ресторанов, а с 1 июля — культурные и спортивные представления со зрителями. Сегодня ежедневный прирост заболевших там составляет около 80 человек.