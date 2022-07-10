«Яндекс» может попасть под санкции Европарламент может ввести санкции против «Яндекса» за «содействие в распространении пропаганды»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под западные санкции теперь может попасть российская компания «Яндекс», пишет агентство Sputnik Беларусь. С таким предложением к Еврокомиссии обратилась депутат Европарламента от Финляндии Хенна Вирккунен.

Она отметила, что ранее в ЕС уже вводили ограничения в отношении бывшего руководителя компании Тиграна Худавердяна. Причиной для рестрикций стало якобы «содействие в распространении пропаганды».

Было бы правильно расширить эти санкции на саму компанию и ее высшее руководство, — отметила финский депутат.

Ранее стало известно, что сервис доставки еды Delivery Club может купить компания «Яндекс». Стороны обсуждают детали сделки, в то время как руководство «Яндекса» готовится к продаже медийных активов сервисов «Новости» и «Дзен». Источники уточнили, что «Яндекс» может обменять оба проекта на Delivery Club.