Под западные санкции теперь может попасть российская компания «Яндекс», пишет агентство Sputnik Беларусь. С таким предложением к Еврокомиссии обратилась депутат Европарламента от Финляндии Хенна Вирккунен.
Она отметила, что ранее в ЕС уже вводили ограничения в отношении бывшего руководителя компании Тиграна Худавердяна. Причиной для рестрикций стало якобы «содействие в распространении пропаганды».
Было бы правильно расширить эти санкции на саму компанию и ее высшее руководство, — отметила финский депутат.
Ранее стало известно, что сервис доставки еды Delivery Club может купить компания «Яндекс». Стороны обсуждают детали сделки, в то время как руководство «Яндекса» готовится к продаже медийных активов сервисов «Новости» и «Дзен». Источники уточнили, что «Яндекс» может обменять оба проекта на Delivery Club.