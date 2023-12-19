Европа ввела во внешнюю торговлю правило No Russia Евросоюз запретил экспортерам осуществлять реэкспорт в Россию

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Европейский союз в 12-м пакете санкций против России ввел во внешнюю торговлю правило No Russia. В соответствии с его условиям экспортеры не могут осуществлять реэкспорт «чувствительных» категорий товаров на российский рынок из третьих стран, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Сегодняшнее решение требует, чтобы экспортеры из ЕС по контракту запретили реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью страну, за исключением стран-партнеров, — говорится в заявлении.

Ранее такие оговорки носили только рекомендательный характер. Теперь ограничения распространяются на «запрещенные предметы», которые используются в российских военных системах или имеют решающее значение для разработки или использования этих систем. Запрет также касается оружия и авиационных товаров. Этот пункт должен быть введен в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года.

ЕС также включил в санкционный режим против России возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица. Такая мера предусмотрена впервые. Она означает, что Евросоюз будет включать в санкции и замораживать европейские активы российских организаций и бизнесменов, которым перейдут ресурсы ушедших из РФ компаний, не сумевших полностью вывести свой капитал.