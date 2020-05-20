Пандемия коронавируса вынуждает страны Евросоюза переходить на импортозамещение. В европейских государствах набирает силу движение «продуктового национализма», призывающее покупать товары только у местных фермеров, чтобы помочь им выйти из кризиса. В руководстве ЕС опасаются, что барьеры на пути свободной торговли поставят под угрозу основы существования объединения.

Одна из главных проблем европейских фермеров — уменьшение потребления их продукции, обусловленное закрытием ресторанов, школьных столовых и продовольственных рынков. Особенно плохо дела обстоят у производителей деликатесов, например французских сыров. По оценкам Национального совета по наименованию молочных продуктов, на французском рынке сформировался излишек в 5 тысяч тонн дорогого сыра, который придётся уничтожить из-за отсутствия спроса. Чтобы спасти запасы деликатесов, руководство республики обратилось к французам с просьбой активнее потреблять их.

Я призываю к продуктовому патриотизму, к сельскохозяйственному патриотизму, — заявил министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом.

Министр просит сограждан не ограничиваться сырами и, например, отдавать предпочтение французской клубнике, а также помидорам, несмотря на то что они дороже испанских. Более того, правительство уже более двух месяцев ведёт переговоры с крупными торговыми сетями, чтобы убедить их полностью переключиться на закупки у местных фермеров. Пока что удалось убедить сети Carrefour и E.Leclerc.

Аналогичные шаги предпринимают руководители других европейских стран, в частности Португалии, Греции и Болгарии. При этом ввести запрет на импорт продуктов из других стран ЕС они не могут, поэтому им остаются «воспитательные» меры. Так, правительство Польши выпустило заявление, в котором пристыдило 15 производителей молочных продуктов за то, что они закупили молоко не у польских фермеров.

В условиях единого европейского рынка это, конечно, не противозаконно, но экономический патриотизм этих субъектов вызывает сомнения, — подчеркнуло польское правительство.

Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее бельгийские производители картофеля призвали соотечественников два раза в неделю есть картофель фри, чтобы спасти урожай корнеплода. В противном случае пропасть может до 40% выращенной картошки, так как место в холодильниках уже почти закончилось. Но скоро выяснилось, что сил одних бельгийцев для этого будет недостаточно, и к кампании по спасению картошки нужно привлечь весь мир.

Вся наша индустрия столкнулась с серьёзным кризисом, — заявил владелец компании по переработке картофеля в Бельгии Вард Клэрбут. — Мы призываем не только бельгийцев, но и весь мир есть больше картошки фри.

При этом Германия, которая находится в числе главных сторонников европейской интеграции, остаётся одной немногих стран ЕС, которую серьёзно беспокоит «продуктовый национализм».

Трансграничные цепочки поставок и свободное передвижение товаров имеют критически важное значение для снабжения наших граждан, — подчеркнула министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. — Поэтому я предостерегаю вас от «потребительского национализма». Это только кажущееся преимущество, которое быстро сойдёт на нет. Мы не должны подвергать опасности достижения нашего внутреннего рынка.

Особую обеспокоенность у европейцев вызывает временное послабление правил ЕС о честной конкуренции. Если раньше отдельные государства не могли поддерживать своих фермеров сверх нормы, чтобы не создавать у них преимущества перед их конкурентами из других стран Евросоюза, то на время кризиса Брюссель разрешил такую практику. Но если такие страны, как, например, Нидерланды, готовы предоставить своим фермерам субсидии на €650 млн, то менее богатые европейские государства такого позволить себе не могут. В результате продукция нидерландского сельского хозяйства будет стоить дешевле, а значит, получит конкурентное преимущество на едином рынке. Ответом на такую практику может быть только «продуктовый национализм», что ещё больше разрушает проект европейской интеграции.