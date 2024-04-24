Европа «отстегнула» еще €1,5 млрд для Украины Еврокомиссия отправила Украине €1,5 млрд макрофинансовой помощи

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Еврокомиссия 24 апреля отправила Украине новый транш финансовой помощи, сообщила в Twitter (Х) глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Киеву предоставили €1,5 млрд в рамках согласованного пакета помощи в €50 млрд.

Сегодня мы выделяем €1,5 млрд в рамках Фонда для Украины на €50 млрд, — написала глава ЕК.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму £500 млн ($617 млн). В него также войдут 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных автомобилей «Хаски» и 162 бронемашины, 1600 единиц оружия, 4 млн патронов и 60 катеров с оборудованием.

В результате общая сумма помощи Украине со стороны Великобритании за год составит £3 млрд. Финансирование будет получено из резервов Казначейства. Поставку техники оплатит Минобороны Британии.

Кроме того, законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Для Израиля предлагалось выделить $26,38 млрд, для Украины — $60,84 млрд, а на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса, который вынесет решение 24 апреля.