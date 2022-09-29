Еврокомиссия предложила установить потолок цен на газ из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия под давлением стран ЕС выступила с новыми инициативами по ограничению цен на газ в Европе, включая потолок цен на российское топливо. Как пишет агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, другим вариантом является ограничение цены на это топливо при производстве электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость. Подобные меры уже приняли Испания и Португалия.

Главная цель ЕС — гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой, — отмечается в документе.

Washington Post ранее сообщила, что европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов наблюдается нехватка дров и их воровство. Так, по данным издания, бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Сети появляются поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами.

В свою очередь, жилищные товарищества во Франции начали поднимать вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ. Так, в Ницце собственники одного из товариществ обратились к жителям с предложением обсудить тему отопления дома нынешней зимой. Понимая, что не смогут расплатиться, многие жильцы отказались от закупки топлива по обновленному тарифу.