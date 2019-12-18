https://static.news.ru/photo/57821a50-223f-11ea-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Еврокомиссия верит в успех трёхстороннего диалога по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом 19 декабря в Берлине, рассказал заместитель председателя ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович. Чиновник особенно отметил важность переговоров Москвы и Киева.

Мы должны выслушать обе стороны <...> Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку, — цитирует политика ТАСС.

Предыдущая встреча разочаровала представителей Еврокомиссии. Она состоялась в октябре текущего года. Тогда Шефчович отметил, что представители РФ были не готовы идти на уступки. Возможной причиной этому могло послужить то, что российская делегация вовремя не получила все необходимые для подготовки к консультациям документы.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Украина готова начать поставки российского газа напрямую с 2020 года, писал NEWS.ru.