Еврокомиссия даст Украине €1,2 млрд на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5085ce1a-8499-11ea-b064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит финансовую помощь от Еврокомиссии в размере €1,2 млрд. По словам Зеленского, ЕК уже формально объявила об этом решении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис президента Украины. В президентской администрации отмечают, что выделенные средства пойдут на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и на обеспечение макроэкономической стабильности Украины.

Решение ЕК о выделении финансовой помощи ещё должно получить одобрение Европарламента и Совета Евросоюза. Как только это произойдёт, первый транш будет выделен без дополнительных условий. Второй транш Украина получит после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов.

По состоянию на 22 апреля на Украине зафиксировано порядка 6,6 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, скончались 174 пациента, выздоровели 424 человека.

Как передавал NEWS.ru, Зеленский назвал майские праздники новым вызовом для Украины в борьбе с коронавирусом.