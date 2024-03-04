«Это станет трагедией»: в Минобороны Украины оценили ход мобилизации Советник Минобороны Украины: нехватка личного состава ВСУ приведет к трагедии

Фото: МО Украины

Если украинцы продолжат избегать мобилизации, это может приблизить продвижение российских войск в зоне проведения СВО, заявил советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец в комментарии The Washington Post. По его словам, отсутствие кадров в ВСУ может усугубить ситуацию в зоне боевых действий для украинской стороны.

Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить. Если помимо отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее у нас будет нехватка личного состава, это станет трагедией, — сказал Бежевец.

С 2022 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещался выезд с Украины, а призываться в армию, за некоторыми исключениями, имели право мужчины от 27 лет и старше. Гражданские лица в возрасте от 18 до 27 лет могут зарегистрироваться самостоятельно. Парламент уже несколько месяцев обсуждает законопроект, который изменит процесс мобилизации и расширит рамки проекта, отчасти за счет снижения возраста отбора до 25 лет.

Издание отмечает, что в законопроект о мобилизации было внесено более 4000 поправок и некоторые законодатели рассматривают эту меру как попытку президента Владимира Зеленского переложить ответственность на парламент за неизбежно непопулярные решения.

Ранее Зеленский заявил, что новая волна мобилизации на Украине будет отложена до проведения аудита в ВСУ. По его словам, этим займется главнокомандующий вооруженными силами Александр Сырский.