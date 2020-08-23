Эстонский министр предложил снести мемориал времён СССР в Таллине

https://static.news.ru/photo/8fec8a40-e5f0-11ea-9c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: rudi-k/wikipedia.com

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме предложил снести мемориальный комплекс Маарьямяги и здание Горхолла, которые были возведены в Таллине во времена СССР. По мнению главы ведомства, тратить средства на восстановление этих «спорных памятников» неразумно.

Моя личная позиция заключается в том, что [мемориал] по-прежнему является символом периода [советской] оккупации в первую очередь и, как Линнахолл (Горхолл — прим. NEWS.ru) и некоторые другие объекты, представляет собой символ уродливого модернизма советской эпохи, — цитирует министра портал ERR.

Он отметил, что правительству республики необходимо учесть интересы всех групп населения при решении дальнейшей судьбы этих памятников — и тех, кто пострадал от «советской оккупации», и русскоязычного населения Таллина, чтобы оно не чувствовало себя униженным. По словам Хельме, поиски «точки равновесия» в кабмине могут стать причиной жарких споров.

Мемориальный комплекс Маарьямяги был открыт в 1975 году. Он включает в себя Площадь Примирения в память о Ледовом походе кораблей Балтфлота в 1918 году, военное кладбище, где похоронены советские и немецкие военные времён Второй мировой войны, и Мемориал жертвам коммунизма, построенный в 2018 году. В настоящее время комплекс заброшен и частично закрыт для посещения из-за опасности обрушения конструкций. Его восстановление оценивается в €3-4 млн.

Комплекс Горхолл построен в Таллине в 1980 году к открытию летней Олимпиады. Он также пришёл в упадок. В связи с этим вице-мэр Таллина Андрей Новиков попросил правительство страны выделить средства на его реставрацию как культурного объекта государственного значения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Эстонии установили памятник главарю «лесных братьев» Эльмару Илпу. Действия властей страны осудило посольство РФ. Дипломаты отметили, что возглавляемая Илпу банда занималась убийствами представителей советской власти и простых жителей. В частности, только за два с половиной года с октября 1944-го по январь 1947-го «лесными братьями» в Эстонии было убито 544 человека, 456 из которых были гражданскими лицами.