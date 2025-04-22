Эстония отменит одну статью расходов на украинских беженцев ERR: беженцам с Украины перестанут платить пособие на аренду жилья в Таллине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Власти Эстонии с мая намерены упразднить пособие на аренду жилья в Таллине для украинских беженцев, передает местная телерадиовещательная компания ERR. Отмечается, что такая выплата составляла до €1,2 тысячи (более 112,8 тысячи рублей) на домохозяйство.

Департамент социального страхования и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения с начала мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировались расходы на жилье и услуги перевода для украинских военных беженцев, получивших временную защиту, — сказано в материале.

При этом чиновники утверждают, что поддержка украинцев «становится более целенаправленной и устойчивой» и не исчезает полностью. Отмечается, что ее будут предоставлять тем беженцам, которые просят о международной или временной защите, а также не имеют в Эстонии сети поддержки.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что деньги налогоплательщиков уходят на обслуживание дорогих машин украинских беженцев. Он возмутился тому, что таким мигрантам Дублин выделяет миллиарды на жилье и пособия, «бесплатно ремонтирует автомобили», при этом беженцы «освобождены от многих автомобильных налогов, за которые несут ответственность обычные налогоплательщики».

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что жители страны шокированы роскошной жизнью украинских беженцев. Он отметил, что это несправедливо, поскольку граждане вносят свой вклад в здравоохранение, пособия и образование для украинцев.