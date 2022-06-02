Еще три российских банка отключат от SWIFT Bloomberg: Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT в рамках нового пакета санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк могут быть отключены от SWIFT в рамках шестого пакета санкций ЕС против России, пишет Bloomberg. Отмечается, что об отключении этих банков от системы сообщали еще месяц назад. Ожидается, что меры вступят в силу как только их добавят в Официальный журнал Европейского союза.

Пакет санкций также приведет к тому, что крупнейшему российскому банку Сбербанк отключат международную платежной систему SWIFT. Это же ограничение касается Московского кредитного банка и Россельхозбанка, — сообщает агентство.

В Сбербанке ранее сообщали, что в случае отключения от SWIFT банк продолжит работать в штатном режиме. Там также уточнили, что внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться в стандартном режиме.

Ранее 2 июня стало известно, что послы ЕС утвердили шестой по счету пакет санкций против России. Новый пакет предусматривает введение частично отложенного нефтяного эмбарго и запрет на поставки российской нефти морским путем.