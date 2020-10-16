ЕС внёс семерых министров в список санкций по Сирии

https://static.news.ru/photo/cc71f8e0-0fb4-11eb-a7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abed Rahim Khatib/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз расширил перечень санкций по Сирии, добавив в списки семерых министров.

Под новые санкции попали министр внутренней торговли и защиты потребителей Таляль Аль-Барази, министр культуры Лубана Мухавец, министр образования Дарем Таба, глава Минюста Ахмад Сайед, министр водных ресурсов Таммам Раад, министр финансов Кинан Ягхи и министр транспорта Зухейр Хазим.

Рестрикции коснулись недавно назначенных членов кабмина, отмечается в сообщении на сайте Совета ЕС.

Санкции Евросоюза против Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, заморозку активов Центробанка страны, ограничение на экспорт оружия, торговлю и инвестиции, а попавшим в санкционный список запрещено въезжать на территорию стран Евросоюза, а их финансовые активы в ЕС замораживаются.

В список персональных санкций ЕС по Сирии попали в общей сложности 280 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Сирии Башар Асад планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.