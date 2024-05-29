ЕС проиграл суд о снятии санкций российскому бизнесмену РАПСИ: бизнесмен Ахмедов выиграл дело о снятии санкций в суде ЕС

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Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл дело о снятии с него санкций Европейского союза в суде ЕС в Люксембурге, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации. Бизнесмен оспаривал законность введенных в отношении него ограничений и требовал оплатить понесенные им судебные расходы, включая защиту.

Ахмедов приводил четыре пункта в обоснование заявленных требований. Так, бизнесмен настаивал на противоправности статьи 2(1)(g) решения Совета ЕС (CFSP) 2014/145 от 17 марта 2014 года, статьи 3(1)(g) регламента Совета 269/2014. По мнению Ахмедова, указанные документы нарушают принципы пропорциональности, правовой определенности и равного обращения, — сказано в материале.

Также в заявлении предпринимателя указывалось, что власти ЕС нарушили обязательство объяснить причины принимаемых ими мер. Также истец подчеркивал очевидную ошибочность оценки фактических обстоятельств, а также несоразмерное нарушение права собственности.

Отмечается, что санкции были сняты с Ахмедова еще в сентябре 2023 года, однако заявление не было отозвано из суда Евросоюза, пояснил представитель предпринимателя. Совет ЕС требовал оставить заявление бизнесмена без удовлетворения или по крайней мере оставить в силе решение совета до тех пор, пока не начнет действовать аннулирование предыдущего решения.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Венгрия при нынешнем руководстве не откажется от российской нефти и не даст ввести общеевропейский запрет на покупку энергоресурса по нефтепроводу «Дружба». По его словам, у Будапешта нет выхода к морю и любая другая альтернатива будет дороже для страны.