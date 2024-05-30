ЕС придумал, как заставить поставщиков отказаться от зерна из России ЕС одобрил «запретительные пошлины» на покупку зерна из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Страны Евросоюза по решению Совета ЕС введут «запретительные пошлины» на покупку российского и белорусского зерна, они начнут действовать с 1 июля, написал в соцсети Х первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, эта мера нужна, чтобы прекратить дестабилизацию европейского рынка.

Министры ЕС договорились значительно увеличить тарифы на зерновой импорт из России и Белоруссии с 1 июля, — заявил он.

При этом в Совете ЕС уточнили, что ограничения не коснутся транзита зерна, который осуществляется через европейскую инфраструктуру. Речь идет только о продукции, экспортируемой из РФ и Белоруссии, при чем неважно, напрямую ведутся поставки или через третьи страны.

Сама идея о пошлинах на запретительно-высоком уровне впервые прозвучала в ЕС 22 марта: тогда Домбровскис назвал это фактическим запретом импорта зерна, а также кормовых культур и семян подсолнечника. Он предположил, что слишком высокий уровень тарифов позволит сделать так, что закупки зерна из России и Белоруссии буду экономическими невыгодными.

Ранее о «запретительных пошлинах» также сообщил министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. Он выразил мнение, что ЕС так выразит свою солидарность с Украиной.