Энергоэксперт описал будущее Европы без российского газа Энергоэксперт Юшков предрек рост цен в Европе без поставок российского газа

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Страны Европы вряд ли столкнутся с физическим дефицитом газа, если его поставки из России по какой-либо причине прекратятся, однако это приведет к дальнейшему сокращению промышленного производства и значительному росту цен, рассказал в беседе с Lenta.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом, по его мнению, серьезная катастрофа кажется маловероятной.

В Германии продолжается снижение потребления за счет сокращения промышленного производства: страна уже два квартала подряд переживает рецессию. Если тенденция сохранится, ничего сложного в прохождении отопительного сезона ждать не стоит. Физического дефицита газа в случае остановки поставок из России не произойдет, проблемы, скорее, будут в росте цен, — предположил эксперт.

Он указал, что сегодня через Украину проходит только 42–43 млн кубометров российского газа в сутки, украинский транзит и «Турецкий поток» суммарно обеспечивают порядка 5% европейского газового рынка, раньше этот показатель достигал 34–36%. Кроме того, Германия планирует запустить новые СПГ-терминалы. По мнению аналитика, это может свидетельствовать о способности ЕС продолжить существование без поставок топлива из России.

Ранее председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что наиболее перспективным регионом для поставок российского сжиженного природного газа в ближайшее время станет Азия.