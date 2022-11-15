Энергоэксперт: национализация «Ямал -- Европы» принесет Польше убытки Энергоэксперт Правосудов: национализация «Ямал -- Европы» принесет Польше убытки

Национализация газопровода «Ямал — Европа» не имеет смысла для Польши, так как он использовался для транзита газа в ФРГ, который теперь невозможен, рассказал «Экономике сегодня» энергоэксперт Сергей Правосудов. По его словам, в таком случае обслуживание такой инфраструктуры будет приносить лишь убытки, ведь прибыль от ее использования еще превысит расходов.

«Ямал — Европа» использовался для транзита газа в ФРГ, который теперь невозможен. Если таких поставок не будет, то инфраструктура будет приносить польской стороне одни убытки. Издержки на ее содержание реверсом газа из Германии не покрываются, — рассказал Правосудов.

Также энергоэксперт уточнил, что национализация обычно подразумевает компенсацию инвесторам. В данном случае ее должен был получить «Газпром», однако Польша решила этот вопрос в одностороннем порядке, заключил специалист.

Германия ранее собралась национализировать российские активы. Речь идет о бывшем подразделении «Газпрома» Gazprom Germania, которое теперь называется SEFE. Правительство Германии хочет купить 100% акций этой компании, чтобы защитить ее от банкротства. Кредит SEFE в банке будет увеличен с €11,8 млрд до €11,8 млрд до €13,8 млрд. Большая часть этого кредита будет конвертирована в акционерный капитал компании.