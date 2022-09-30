Энергоэксперт оценил выгоды США от повреждений «Северных потоков» Энергоэксперт Юсков: США получают максимум выгоды от повреждений «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

США получают максимум выгоды от повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, разрыв связей между Россией и Евросоюзом в газовой сфере «сжег мосты» в их отношениях. Теперь европейским странам придется искать других поставщиков и подписывать новые контракты, в том числе с американскими партнерами, уточнил энергоэксперт.

Мы более 50 лет поставляли газ в Европу. И, по сути, основная задача [США] именно в этом — разорвать отношения России и Европы в газовой сфере окончательно, сжечь мосты. <...> По сути, они говорят европейцам: «Если у вас была мысль, что сможете вернуться к нормальным отношениям с Россией, что сможете как-то с ней договориться, то нет, никаких альтернатив нет. Мы поможем вам сжечь мосты», — заявил специалист.

Благодаря повреждению «Северных потоков» США получают Европу как гигантский рынок сбыта, заявил Юшков. По его словам, многие европейские компании и производства сейчас будут переезжать в Америку, поскольку в Европе цены на газ сейчас $2000, а в США — $300.

Президент России Владимир Путин, ранее выступая на церемонии принятия новых субъектов в состав РФ, заявил, что за диверсии на «Северных потоках» ответственны англосаксы. Он отметил, что теракты на нитках газопроводов — это действия Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры.