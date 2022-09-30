США получают максимум выгоды от повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, разрыв связей между Россией и Евросоюзом в газовой сфере «сжег мосты» в их отношениях. Теперь европейским странам придется искать других поставщиков и подписывать новые контракты, в том числе с американскими партнерами, уточнил энергоэксперт.

Мы более 50 лет поставляли газ в Европу. И, по сути, основная задача [США] именно в этом — разорвать отношения России и Европы в газовой сфере окончательно, сжечь мосты. <...> По сути, они говорят европейцам: «Если у вас была мысль, что сможете вернуться к нормальным отношениям с Россией, что сможете как-то с ней договориться, то нет, никаких альтернатив нет. Мы поможем вам сжечь мосты», заявил специалист.

Благодаря повреждению «Северных потоков» США получают Европу как гигантский рынок сбыта, заявил Юшков. По его словам, многие европейские компании и производства сейчас будут переезжать в Америку, поскольку в Европе цены на газ сейчас $2000, а в США — $300.

Президент России Владимир Путин, ранее выступая на церемонии принятия новых субъектов в состав РФ, заявил, что за диверсии на «Северных потоках» ответственны англосаксы. Он отметил, что теракты на нитках газопроводов — это действия Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры.