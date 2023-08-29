Элтона Джона выписали из больницы после падения в его доме в Ницце

Британского музыканта Элтона Джона выписали из больницы после несчастного случая в его французской резиденции, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя знаменитости. 76-летнего артиста госпитализировали в профилактических целях. В понедельник после медицинского осмотра его отправили обратно домой.

Сегодня утром после осмотра его немедленно выписали, и сейчас он вернулся домой и чувствует себя хорошо, — уточнил представитель музыканта.

Элтон Джон обратился в больницу ночью на понедельник после того, как поскользнулся и упал в своем доме в Мон-Бороне, Ницца. Изначально сообщалось, что у артиста диагностировали легкие травмы.

В конце июля 2023 года певец дал свой последний концерт в рамках прощального турне. Он прошел на стадионе Tele2 Arena в шведском Стокгольме. После концерта он вернулся на свою виллу, расположенную на Лазурном берегу.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что Элтон Джон может продолжить давать концерты после завершения прощального тура. По его мнению, певец будет выступать перед публикой радии удовольствия, так как у него еще есть силы для исполнения песен. Кроме того, Джон активно ведет свое шоу, демонстрируя развитые навыки интервьюера.