Эксперт объяснил, как Белоруссия может обойти экономические санкции ЕС

Евросоюз ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии. Они затронут нефтяную, калийную, финансовую и табачную индустрии республики. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с NEWS.RU рассказал, как ограничительные меры повлияют на нефтяной сектор, а также как Белоруссия может их обойти.

По его мнению, из-за санкций возрастут транзакционные издержки. Властям Белоруссии нужно будет искать способы их обходить. В частности, для этого придётся менять логистику. Однако Симонов считает, что новые экономические санкции не станут для Белоруссии драматичной проблемой. Данные ограничения не являются полным запретом на экспорт нефтепродуктов из Белоруссии, потому что наверняка некоторые российские компании готовы будут принять участие в таком «изменении структуры».

Например, самый простой вариант — нефтепродукты отгружаются в Россию, через услугу вывозятся и продаются уже российскими трейдерами. Происхождение нефтепродуктов в этой ситуации отследить довольно сложно, — отметил Симонов.

Он подчеркнул, что в этом плане самый простой способ обойти санкции — переписать товар на другие компании. Это предполагает изменение страны отгрузки.

Конечно, всё это повлияет на маржу, но это рабочие варианты, которые можно использовать, — подытожил Симонов.

Напомним, 21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки расширили Великобритания и Канада.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна примет ответные меры на санкции. По его словам, соответствующая служба изучает текст санкций против граждан и предприятий Белоруссии.