Экс-премьер Украины назвал страну «банановой республикой»

https://static.news.ru/photo/abc23a9c-bfa0-11ea-86cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что страна окончательно превратилась в «банановую республику».

По его словам, самым доступным фруктом в стране стал банан.

Обещание про аграрную державу свелись к тому, что самым доступным фруктом стал банан. Средняя розничная цена на бананы в Киеве по состоянию на 30 июня — 1 июля составляла 27,2 гривны за килограмм (около $1. — NEWS.ru), — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Бывший премьер отметил, что банан на Украине стоит дешевле арбуза или яблока.

Доуправлялись! — констатировал Азаров.

Ранее экс-премьер Украины напомнил, что до вхождения в состав СССР Харьков, Одесса, Луганск, Крым, Львов и Донецк не были территорией Украины. Азаров подчеркнул, что эти земли Украина получила «полностью бесплатно». По его словам, «новоиспечённые патриоты» научились «земли эти разбазаривать, да ещё ценой десятков тысяч человеческих жизней». Украинского политика поддержал сенатор Алексей Пушков. По его словам, Украина обязана своим территориями Ленину и СССР.

NEWS.ru писал, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза назвал президента Украины Владимира Зеленского «бедоносцем». Это произошло после затопления стадиона «Южный» в Одесской области. Парламентарий напомнил, что арену затопило через некоторое время после визита главы государства.