Экс-посол США на Украине предсказал новые санкции против России

https://static.news.ru/photo/a19e6c6a-28d8-11eb-b2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heinrich-Böll-Stiftung/Global Look Press

Директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США на Украине Джон Хёрбст в комментарии NEWS.ru рассказал об отношениях Вашингтона и Киева при новом американском президенте Джо Байдене. По его словам, Соединённые Штаты будут активнее поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

В частности, речь может идти о новых антироссийских санкциях и военной помощи киевским властям.

Этот подход будет включать санкции против России и военную поддержку Украины, в том числе поставки летального оружия. В этом смысле это будет фактически продолжением украинской политики администрации Трампа, — подчеркнул Джон Хёрбст.

При этом новая администрация будет сильнее давить на президента Владимира Зеленского, призывая его к антикоррупционным реформам, добавляет эксперт.

Джо Байден в 2008–2016 годах занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление внешней политики Вашингтона.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден считает Россию, а не Китай, главным соперником США на данный момент. При этом Пекин он называл скорее конкурентом. В отношении Москвы же политик не исключал введения новых санкций.