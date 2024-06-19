Экс-командир ЧВК «Вагнер» получил срок в Норвегии Экс-командир ЧВК «Вагнер» Медведев получил тюремный срок за драку в Норвегии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, которому Норвегия отказала в убежище, но разрешила остаться в стране, приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки, сообщает The Barents Observer. Он отвергает версию обвинения.

Как пишет издание, мужчина отдыхал в баре в Ставерне. Бармен в какой-то момент отказался продавать ему алкоголь, поскольку тот был уже изрядно пьян, из-за чего бывший боец впал в ярость и полез в драку. Закончилось тем, что он схватил сотрудника заведения и кинул ему в лицо монеты из чашки для мелочи. Позднее мужчина избил свою возлюбленную, которую приревновал к таксисту. Сам он излагает другую версию событий: монеты он бросил на стойку, а не в бармена, а девушка избила себя сама.

Ранее Telegram-канал Baza информировал, что бывший боец ЧВК «Вагнер» набросился с ножом на 12-летнего мальчика в Краснодарском крае. Как уточнил канал, в результате подросток попал в больницу с ранением грудной клетки.

До этого на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге открыли памятник связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. Рядом со скульптурой уже установили флаги России и частной военной компании. Почтить память предпринимателя приходят как бойцы ЧВК «Вагнер», так и обычные россияне. Монумент на могиле был установлен еще 29 мая. Он отлит из бронзы, а надгробная плита является полноценным каменным изваянием высотой с человеческий рост.