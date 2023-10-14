Экс-канцлер ФРГ задал неудобный вопрос из-за огромных трат Шольца на оружие Шредер призвал власти ФРГ переключить внимание с расходов на оборону

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Герхард Шредер

Правящая в Германии коалиция должна переключить свое внимание с расходов на оборону, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. По его словам, действующий глава федерального правительства Олаф Шольц выделяет деньги бундесверу, однако «никто не знает зачем». Вместе с тем политик задал канцлеру неудобный вопрос о том, действительно ли в Берлине считают, что российские ракеты полетят на Германию.

Вы серьезно верите, что российские ракеты средней дальности будут выпущены по Германии? <...> Шольц сказал: €100 млрд для бундесвера — и никто не знает зачем. <...> Просто держать все вместе — это мало, — возмутился Шредер.

На этом фоне он напомнил, что в стране существует острая необходимость увеличения инвестиций в инфраструктуру, образование и жилье. Так, немецкие школы и университеты находятся в ужасном состоянии, несмотря на то что от образования зависит экономическое благополучие граждан, считает экс-канцлер.

Шредер также высмеял «рецепт успеха» правящей партии. Он отметил, что закончил свою деятельность на посту премьер-министра после того, как получил 34% голосов. При этом правящую партию на данный момент поддерживают лишь 15% населения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шредер. По его словам, политик думает о своем народе и его интересах.