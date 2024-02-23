Экс-канцлер Австрии Курц получил срок за ложные показания Экс-канцлер Австрии Курц получил 8 месяцев тюрьмы условно за ложные показания

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Земельный суд по уголовным делам Вены приговорил бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний в парламентском комитете, передает ТАСС. При этом Курц был оправдан по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.

Себастьян Курц виновен, — говорится в постановлении судьи Михаэля Радастича.

Также виновным в даче ложных показаний был признан экс-глава кабинета канцлера Бернхард Бонелли. Он получил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составит три года. По мнению судьи, оба политика пытались скрыть обстоятельства назначения Шмида, при этом он не нашел признаков нарушения закона во время утверждения доверенного лица в состав руководства холдинга.

Себастьян Курц возглавлял правительство Австрии с 2017 по 2021 год. В ноябре 2021 года Курца лишили депутатской неприкосновенности, в декабре он официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии и уходит из политики.

Судебный процесс над бывшим канцлером начался в октябре 2023 года. Прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями заподозрила его в даче ложных показаний в ходе парламентского расследования обстоятельств назначения руководства государственного инвестиционного холдинга OeBAG. Курц утверждал, что он никак не влиял на процесс выбора руководства компании.