«Да кому это интересно»: экс-глава МИД Литвы о новых санкциях против России Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс: новые санкции против России больше навредят самой Европе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский Кремль

Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс пожаловался, что новые антироссийские санкции больше навредят самой Европе. В соцсетях он написал, что Евросоюз все равно направит гораздо больше средств на закупку топлива в РФ, чем на помощь Украине, при этом цены на нефть растут и Москва оказывается в выигрыше.

Готовится седьмой пакет санкций. Да кому это интересно? Европейский союз сейчас направил больше денег России на закупку нефти, газа и угля, чем прислал Украине на помощь. Цены на нефть растут. Рубль еще крепче. А некоторые все еще озабочены «провокационными» ограничениями, — написал Линкявичюс.

Ранее The Wall Street Journal писал, что президент РФ Владимир Путин смог нивелировать удар по стране, который должны были нанести западные санкции, потому что смог вовремя переориентироваться на азиатский рынок в плане газовых поставок. Аналитики отмечают, что такими действиями российскому лидеру удалось буквально свести на нет очередные попытки Запада изолировать Москву.