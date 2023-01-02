Экс-генерал НАТО рассказал, когда Киев и Москва могут заключить перемирие Экс-генерал НАТО Домрезе: Украина и Россия заключат перемирие летом этого года

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Экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года, сообщает Berliner Zietung. По его мнению, в ближайшие месяцы начнутся новые наступления с обеих сторон, но в начале лета наступит застой, поскольку страны к тому времени поймут, что дальнейшие боевые действия бессмысленны.

Я ожидаю застоя в начале лета, когда обе стороны скажут: теперь это бесполезно. Где-то в 2023 году у нас будет перемирие, — сказал Домрезе.

Ранее телеканал CNN отмечал, что Североатлантический альянс может заставить президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с Россией на невыгодных Киеву условиях. Он предположил, что НАТО может потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно в том случае, если Вооруженные силы РФ возьмут под контроль один или два крупных города. Он уточнил, что речь может идти о таких населенных пунктах, как Одесса, Николаев, Херсон, Харьков и Днепр.