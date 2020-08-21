Экс-депутат Верховной рады обвинил Порошенко в организации похищений людей

https://static.news.ru/photo/6fe06c7e-e3e0-11ea-a777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Пятый президент Украины занимался организацией похищений и избиений участников Евромайдана в центре Киева в 2014 году. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.

По его словам, бывший украинский лидер преднамеренно провоцировал обострение конфликта и усиление кризиса в стране.

Порошенко и занявший после отстранения Виктора Януковича пост исполняющего обязанности президента Украины Александр Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов, — отметил бывший депутат.

Он подчеркнул, что эти люди организовали избиение журналиста Татьяны Черновол, которая активно выступала против четвёртого президента Украины Виктора Януковича.

С этой же целью в 2014 году были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий. Второго позже убили. Кроме того, Порошенко инсценировал похищение лидера мобильных групп радикалов Дмитрия Булатова, чтобы ожесточить протесты.

Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в кресло президента. Владимир Александрович Зеленский, не ждите этого, действуйте. Я готов вам помогать, я готов давать показания, — цитирует «Страна.ua» слова политика.

Как писал NEWS.ru, 1 июля Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро разведки. Однако он не стал давать показания. По словам начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачока, политик не стал говорить о сути предъявленного ему подозрения.

После допроса экс-президент прибыл в Печерский суд Киева. Арбитраж планирует избрать ему меру пресечения по этому делу. Возле здания суда смонтировали сцену. На месте собрались люди, в числе которых жена политика Марина.

Заседание и допрос относятся к делу о давлении на руководителя Службы внешней разведки: по данным Генпрокуратуры страны, Порошенко преступными методами добился назначения первым замглавы ведомства Сергея Семочки. Сначала прокуратура просила избрать в качестве меры пресечения арест с альтернативой залога в размере 10 млн гривен (26,4 млн рублей). Однако позднее силовики изменили ходатайство на требование личного обязательства политика.