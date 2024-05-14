Экс-депутат Рады раскрыл, какие страны причастны к подрыву «СП» Экс-депутат Рады Деркач: подрывников «СП» готовили на Украине и в Румынии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Участников диверсии на «Северных потоках» готовили в Житомирской области на Украине и в Румынии рядом с базой НАТО, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. В беседе с БелТА он уточнил, что удалось установить всю группу, ответственную за подрыв российских газопроводов в Балтийском море.

Мы достаточно глубоко изучили эту проблему… Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО, они тренировались на Южных потоках, потом арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу, — объяснил Деркач.

Экс-депутат добавил, что установлены все лица, причастные к диверсиям на «СП». По словам политика, они функцию операции прикрытия, погружения.

Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7-го управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви, — сказал Деркач.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что Киев вряд ли мог подорвать «Северные потоки». Он подчеркнул, что для этого нужны были большие вложения и технические возможности, которых у ВСУ нет. По его мнению, сейчас Украина просто «путает следы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что у Москвы нет механизмов по обмену данными о подрывах «Северных потоков» с Киевом. По его словам, подобные инструменты в сегодняшних условиях сложно представить.