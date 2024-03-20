«Два разных человека»: экс-депутат Рады выявил трансформацию Зеленского Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский ведет себя абсолютно как диктатор

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский четыре года назад и он же сегодня — два разных человека, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Верховной рады V–VII созывов, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник, комментируя парламентский кризис в Киеве. По его словам, в настоящее время украинский лидер ведет себя абсолютно как диктатор.

И при этом [Зеленский] упрекает депутатов: я вас привел в Верховную раду и я имею право говорить, как вам голосовать, а вы должны просто жать на кнопки. Но это не совсем так. У депутатов могут быть свои интересы, в том числе и интересы избирателей, — отметил экс-нардеп.

Как считает Олейник, популярность Зеленского и его партии «Слуга народа» особенно подорвали два внесенных законопроекта — о мобилизации и запрете Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Поэтому можно говорить, что Зеленский потерял «контрольный пакет» в парламенте, за него сейчас, по разным оценкам, 150–160 депутатов из 401. При этом многие депутаты вообще готовы досрочно уйти из Верховной рады, чтобы сохранить репутацию. Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия говорит, что мандаты готовы сложить 20 депутатов, но по моим оценкам — до 50, — заключил Олейник.

Ранее митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в обращении к Совету по правам человека в ООН заявил, что законопроект Верховной рады, позволяющий запретить каноническую УПЦ, должен пройти экспертизу Венецианской комиссии. Он пояснил, что таким образом можно будет спасти миллионы верующих от грубого нарушения их прав, а также предотвратить юридический запрет Церкви.