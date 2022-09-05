Два дрона атаковали штаб «Мы вместе с Россией» в Энергодаре В Энергодаре сбили два дрона, пытавшихся атаковать штаб «Мы вместе с Россией»

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два украинских беспилотника-камикадзе сбиты при попытке нанести удары по штабу движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре Запорожской области, сообщили в администрации города, передает РИА Новости. Уточняется, что пострадавших нет, на месте работают правоохранительные органы.

Два беспилотника-камикадзе сбиты при попытке нанести удар по штабу движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре, — сообщили в администрации.

В этот же день, 5 сентября, артиллерия ВСУ открыла огонь по жилому кварталу Каменки-Днепровской в Запорожской области. Повреждена гражданская инфраструктура. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны Украины попал в энергоблок Запорожской АЭС. Он отметил, что сооружение находится в нерабочем состоянии, а его систему безопасности невозможно нарушить одним попаданием. При этом он подчеркнул, что нужно принять меры в рамках произошедшего.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ применили восемь беспилотников с подвесными боеприпасами для нанесения ударов по территории ЗАЭС. По его словам, российскими средствами радиоэлектронной борьбы дроны были блокированы.