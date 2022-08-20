Два человека погибли в результате крушения самолета на севере Франции

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Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

По имеющимся данным, инцидент произошел в департаменте Сена и Марна. Самолет взлетел с аэродрома Мо-Эсбли утром в субботу, 20 августа, а в 12:48 по местному времени (13:48 мск) пропал с экранов радаров.

Сообщается, что за штурвалом находился опытный пилот, уже делавший несколько вылетов на данном самолете в этот день. На борту также находился один пассажир.

В результате ЧП аэродром приостановил работу до понедельника. Расследованием обстоятельств происшествия занимается полиция.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в бразильском штате Сан-Паулу. Самолёт упал в 120 километрах от столицы штата. После падения машина загорелась. По данным СМИ, на борту находились пилот, его жена и их домработница. Все они погибли.