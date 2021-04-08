«Достигли дна»: посол ЕС оценил отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/bd45220a-985a-11eb-925c-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/euinrussia

Отношения Евросоюза с Российской Федерацией ухудшились настолько, насколько это могло быть возможным, и не в последнюю очередь этому послужила ситуация на востоке Украины. Такое заявление сделал глава дипмиссии ЕС в Москве Маркус Эдерер.

По европейско-российским отношениям можем согласиться, что мы достигли дна. Это касается и ситуации на востоке Украины, — сказал Эдерер, выступая по видеосвязи на пленарном заседании XII форума «Северное измерение».

Вместе с тем он напомнил, почему, на его взгляд, это произошло. По словам Эдерера, с 2014 года Брюссель отказывается от связи с Москвой не без причин. Евросоюз считает россиян агрессорами в отношении Украины и не признаёт присоединение Крыма к РФ.

Как писал NEWS.ru, журналистка британского журнала The Spectator Мери Дейевски убеждена, что сблизить Россию и Евросоюз смогут поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европу. Впрочем, многие европейские страны заявляют о неприятии российского препарата.

На это, в частности, посетовал вице-премьер Словакии Игор Матович, который организовал вакцинацию «Спутником V» в стране, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС, но это спровоцировало правительственный кризис, поскольку другие представители властных структур являются противниками такого шага.