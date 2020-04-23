Додон осудил отмену получения Молдавией российского кредита

https://static.news.ru/photo/0f8bff9e-858c-11ea-941f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аннулирование Конституционным судом Молдавии соглашения о получении кредита от России на €200 млн будет иметь негативный эффект. Об этом заявил президент республики Игорь Додон.

КС приостановил вступление в действие закона о получении кредита. Это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник. Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестпроекты, а также социальные выплаты. Эффект будет очень негативным, — сказал глава государства в эфире телеканала NTV Moldova.

Президент выразил надежду, что суд понимает необходимость получения страной внешних источников финансирования, так как кризис на фоне пандемии коронавируса будет только усиливаться. Додон подчеркнул, что стране нужен кредит не только от России, но и от других партнёров. Он добавил, что решение по данному вопросу КС примет 28 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что Конституционный суд Молдавии приостановил соглашение о займе у Российской Федерации в размере €200 млн, который оспорила парламентская оппозиция. Такое решение было принято на заседании 23 апреля.

Кишинёв и Москва договорились о предоставлении кредита 17 апреля. Посол республики в России Андрей Негуца подписал соответствующее соглашение с руководством Минфина РФ. Предоставленный РФ кредит в €200 млн Молдавия планировала направить на ликвидацию экономических последствий пандемии коронавируса и другие нужды.