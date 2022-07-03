«Добить всех»: Арестович об обороне Херсонской области Арестович перечислил тактические замыслы при обороне Херсонской области

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, каким образом солдаты ВСУ будут будут оборонять Херсонскую область. В интервью юристу Марку Фейгину помощник Владимира Зеленского отметил, что российские военнослужащие, базирующиеся под Херсоном, встанут в глухую оборону к началу августа. В этот момент, по словам Арестовича, начнется контратака украинской армии с южного и северного направлений, пишет «Страна.ua».

Однажды пушной зверек подберется к Херсону с обеих сторон. Будет создана такая ситуация, когда зайчики погебут через Каховскую дамбу и Антоновский мост. Есть вариант грохнуть две эти переправы, не дать переправиться и добить всех, кто остался на правом берегу. В любом случае город будет освобожден, — заявил Арестович.

Президентский помощник считает, что российские военные подразделения, которые находятся в Херсонской области «обречены». Арестович объяснил свою точку зрения тем, что часть ВС РФ, которая находится на правой стороне Днепра, попросту не смогут обеспечить подкреплением из-за того, что ВСУ собираются уничтожить «две ниточки» снабжения, а именно Каховскую ГЭС и Антоновский мост. В ходе интервью помощник Зеленского также подчеркнул, что Украина не даст провести референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ на территории региона.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе проведут референдум о его вхождении в состав России. Он отметил, что после референдума пройдут выборы законодательной власти. Стремоусов добавил, что предыдущая администрация «бросила» регион, и Херсонская область осталась без власти.