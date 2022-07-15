«До 2025 расстрела не будет»: адвокат о казни иностранных наемников Донецкий адвокат Веснина: до 2025 года иностранных наемников не расстреляют в ДНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Саадун Брагим

Донецкий адвокат приговоренного к смертной казни в ДНР подданного Королевства Марокко Сааудана Брагима Елена Веснина заявила, что казнить иностранных наемников в республике не будут «как минимум до 2025 года». В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что все апелляции были поданы еще до 1 июля. В данный момент правозащитники ждут даты начала заседания.

Мы все апелляции подали еще 1 июля. Сейчас ждем назначения даты заседания. У нас сейчас приняли новый кодекс, а мораторий отменили уже после его принятия. Так, что никого не расстреляют, как минимум до 2025 года. Зачем так было сделано не совсем понятно, но факт есть факт, — заявила Веснина.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что конкретной даты исполнения приговора по осужденным наемникам в Донецкой республике пока нет. Он подчеркнул, что законодательство ДНР позволяет вынести по данному вопросу непубличное решение и не предавать его огласке.

Глава республики также отметил, что смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. Он добавил, что сейчас ожидается решение суда. 12 июля Пушилин подписал указ об отмене моратория на исполнение смертных приговоров.