В ДНР заявили об обстреле центра Донецка

Ворошиловский район Донецка подвергся ракетными обстрелами днем 14 июля, рассказали в штабе теробороне ДНР в Telegram-канале. Отмечается, что в ходе обстрела два человека погибли, трое получили ранения.

Ранее в соцсетях появились кадры последствий ракетного удара по Виннице. Судя по фото и видео, он был нанесен в район Дома офицеров, Дома быта «Юбилейный» и монумента в честь создания ВВС Украины. Очевидцы сообщают о жертвах и десятках раненых.

В тот же день, 14 июля, в ДНР сообщили об обстреле ВСУ школы в городе Макеевке. Здание получило значительные повреждения. Уточняется, что обстрел велся из РСЗО «Ураган». В штабе территориальной обороны республики порекомендовали местным жителям не выходить из домов без лишней надобности.