ДНР обвинила украинских силовиков в новых обстрелах

https://static.news.ru/photo/0b65a466-879d-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Десять населённых пунктов на территории самопровозглашённой Донецкой республики оказались в зоне обстрелов, которые вели украинские силовики. В течение суток они нарушили перемирие 18 раз, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Днём ранее вооружённые силы Украины нарушали соглашение 19 раз, уточнил он.

По его словам, по территории республики было выпущено 92 мины и снаряда. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты, передаёт РИА Новости.

Ранее разведка Луганской народной республики заметила зенитно-ракетный комплекс «Оса» у своей границы. Техника, как писал NEWS.ru, была обнаружена в жилом районе подконтрольного украинским силовикам населённого пункта Тёплое.