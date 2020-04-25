ДНР обвинила украинских силовиков в новых обстрелах

Десять населённых пунктов на территории самопровозглашённой Донецкой республики оказались в зоне обстрелов, которые вели украинские силовики. В течение суток они нарушили перемирие 18 раз, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Днём ранее вооружённые силы Украины нарушали соглашение 19 раз, уточнил он.
По его словам, по территории республики было выпущено 92 мины и снаряда. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты,
Ранее разведка Луганской народной республики заметила зенитно-ракетный комплекс «Оса» у своей границы. Техника, как писал NEWS.ru, была обнаружена в жилом районе подконтрольного украинским силовикам населённого пункта Тёплое.
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