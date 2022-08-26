DM: цены на газ в Великобритании повысятся до 80% Национальный регулятор Ofgem повысит потолок цен на энергоносители до 80%

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Национальный регулятор Великобритании Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) подтвердил повышение потолка цен на энергоносители до 80%, пишет издание Daily Mail. В результате этого средний годовой счет домохозяйств за электроэнергию на год повысится с 1,971 до 3,549 фунтов стерлингов, начиная с октября текущего года.

В материале издания сообщается, что потолок цен будет действовать с 1 октября до 31 декабря и «отразится на порядка 24 миллионах домохозяйств в Англии, Шотландии и Уэльсе». Отмечается, что порядка 4,5 млн британцев, которые уже столкнулись с топливной бедностью, в дальнейшем могут ожидать ухудшение ситуации и повышение размера среднего годового счёта на электроэнергию до 3,608 фунтов стерлингов. Сейчас средний счёт составляет порядка 1,971 фунтов стерлингов в год.

Дела могут быть ещё хуже в следующем году. Эксперты консалтинговой компании Auxilione сделали заявление, что ценовой потолок на энергоносители может вырасти ещё на 52% к январю 2023 года, а затем и на 34% к апрелю. В итоге средний годовой счёт за электроэнергию может составить 7,263 фунтов стерлингов, — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что исполнительный директор Ofgem Джонатан Брирли предупреждал о возможных трудностях, связанных с повышением цен на газ, и призывал кабмин Великобритании «принять дополнительные срочные меры в ответ на повышающиеся цены на электроэнергию». Он также заявил, что цена на газ этой зимой была в 15 раз больше, чем два года назад.

Ранее сообщалось, что биржевая цена на газ в Европе превысила 3300$ за одну тысячу кубометров. Биржевая стоимость газа в Европе достигла €315 за один МВт-ч, обновив мартовский ценовой рекорд, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.