Десятый день протестов в Болгарии завершился без происшествий

https://static.news.ru/photo/fa621102-c9a7-11ea-9be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Valentina Petrova/ТАСС

Десятый день антиправительственных протестов в Болгарии закончился без инцидентов, рассказали представители полиции в Софии — столице европейской страны, где несколько тысяч недовольных граждан устроили шествие 18 июля 2020 года. Во время акции задержали одну женщину, демонстративно носившую газовое оружие.

Силовики призвали участников митингов, которые продолжатся 19 июля, соблюдать порядок и не поддаваться на провокации. Протесты с требованием отставки правительства и главного прокурора продолжаются не только в столице, но и в большинстве областных центров страны, передаёт радиостанция «ВестиFM».

В Болгарии с 9 июля 2020 года продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны. Действия прокуратуры стали непосредственным поводом для протестов — силовики арестовали сотрудников администрации президента, что ряд граждан посчитали атакой правительства на главу государства Румена Радева.

15 июля стало известно, что премьер-министр республики Бойко Борисов принял решение освободить от занимаемой должности министра финансов Владислава Горанова, главу МВД Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Радев обратился к нации. Он заявил о необходимости отправить в отставку правительство страны и генерального прокурора. По словам Радева, уже несколько дней в стране проходят акции протеста за отставку кабмина.