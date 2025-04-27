Десятки человек в европейской стране вышли на акцию против Украины Десятки человек организовали акцию в Амстердаме против военной помощи Украине

Десятки человек организовали демонстрацию в Амстердаме против военной помощи Украине, сообщило РИА Новости. Акция началась на площади Дам, люди прошли по центральным улицам столицы Нидерландов.

Мы даже сначала думали не проводить сегодня демонстрацию, так как у нас будут демонстрации в мае, поэтому она получилась небольшая, но люди все равно пришли, — сказал один из активистов.

Демонстранты несли плакаты «За мир с Россией!», «Нет оружию ради мира!». Они призвали правительство своей страны способствовать мирному урегулированию на Украине вместо отправки оружия.

Ранее аналогичная акция прошла в конце марта. В акции приняли участие десятки человек, они почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года. Участвовавший в акции журналист Аб Гителинк заявил, что положительно относится к диалогу между Россией и США по Украине.

До этого газета Wiesbadener Kurier сообщила, что более 2,5 тысячи человек вышли на акции протеста в немецком городе Висбаден. По данным издания, люди протестовали против размещения американских ракет средней дальности в Германии. Демонстрации были мирными, сотрудники правоохранительных органов в ситуацию не вмешивались. При этом толпа повлияла на движение транспорта в городе.