Десятки человек подхватили холеру в Херсоне, есть погибшие РИА Новости: больше 10 человек скончались от вспышки холеры в Херсоне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не менее 12 человек скончались в результате вспышки холеры в Херсоне. Еще около 100 заразившихся находятся в больницах под наблюдением врачей, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. По его данным, власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.

Известно, что большинство погибших от инфекции – военные. Также фиксируются случаи заражения гражданских лиц. Предварительно установлено, что источником распространения заболеваний стала вода. В зоне риска – системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра. Речь идет об Антоновке, Садовом, Дачах и Томиной Балке, Белозерке, Днепровском, Кизомысе.

Ранее врач Жанна Шмидт рассказывала, что россияне чаще всего заражаются холерой в других странах. Обычно заболевание привозят из Египта, Индии и стран Карибского бассейна. Также очаг холеры около 30 лет существует на Украине. Бактерии находили в Черном и Азовском морях, реках Днепр, Днестр, Южный Буг.

30-летняя воспитательница детского сада в селе Чаа-Холь Республики Тыва скрыла, что заболела туберкулезом, и продолжала работать с малышами. В результате инфекцию подхватили девять воспитанников ясельной группы дошкольного учреждения.