Депутат Рады раскрыл, чем Зеленский хочет шантажировать Путина
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:59, 17 октября 2021
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот youtube.com/Факти ICTV
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Киев взял главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в заложники, чтобы шантажировать Кремль. Такую версию выдвинул в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин в ответ на слова президента Владимира Зеленского о возможности обмена Медведчука.
Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того чтобы шантажировать Путина? Для того чтобы обменять на дешёвый газ? Или на дешёвый уголь? Или на показ телесериала «Сваты» на «России 1»? — написал Кузьмин.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть вариант обмена Медведчука на граждан Украины, если Москва подтвердит наличие у оппозиционера российского гражданства.
12 октября Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, отказав таким образом прокуратуре в избрании меры пресечения политику в виде содержания под стражей.
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады обвиняется по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Сам политик назвал их политически мотивированными и бездоказательными.