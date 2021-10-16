Депутат Рады раскрыл, чем Зеленский хочет шантажировать Путина

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Сербский лидер Александр Вучич во время своего визита в Россию намерен выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке. В настоящее время он берёт уроки для улучшения знаний языка, передаёт РИА Новости.

Сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний.<...> Буду выступать в Государственной думе и на российском телевидении, впервые на русском языке, — цитирует агентство президента....