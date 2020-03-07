https://static.news.ru/photo/4211081a-60a7-11ea-8e2f-fa163e074e61_660.jpg Олег Волошин Фото: Oleg Voloshin/facebook.com

Депутат Верховной рады «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин заявил, что анализы не подтвердили у него наличие коронавируса. Парламентарий ранее встречался с больным коллегой из Франции.

Волошин провёл встречу в конце февраля с Жан-Люком Рейцером — депутатом Национальной ассамблеи Франции. Французского политика позже госпитализировали с COVID-19 в тяжёлом состоянии. После этого Волошин заявил, что будет находиться дома, пока не получит результаты тестов на коронавирус.

Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет, — написал украинский депутат в Facebook.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен в Черновцах 3 марта. Позже подозрения на коронавирус диагностировали у 20 жителей страны, однако у 16 человек анализы оказались отрицательными, исследование остальных образцов анализов продолжается.

NEWS.ru писал, что жительница Черновцов была привлечена к административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Правоохранители заявили, что она транслировала слухи в интервью журналистам.

Всего в мире зафиксировано более 102 тысяч случаев заражения, выздоровели 57 тысяч человек, скончались 3,4 тысячи пациентов.