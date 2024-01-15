Депортированный из Латвии пенсионер рассказал, что переживает за родных Высланный из Латвии пенсионер Катков рассказал о переживаниях за родных

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Борис Катков

Депортированный из Латвии Борис Катков заявил РИА Новости, что переживает за своих родных и тех, кому помогал в течение многих лет. В Риге Катков был руководителем общественной организации русскоязычных граждан прибалтийской страны, а также представителем Балтийского университета в Калининграде.

Я переживаю за тех людей, которые остались. Переживаю за тех людей, которые со мной работали. Сотни людей, которым я помогал, бескорыстно помогал. Я переживаю за студентов, которых сейчас 15 человек, отобранных для учебы. Мы хотели их провезти сюда (в Калининград. — NEWS.ru), показать университет, — сказал Катков.

По решению МВД Латвии 82-летнего Каткова признали угрозой национальной безопасности и постановили выдворить из страны с бессрочным запретом на возвращение. В ведомстве не указали на факты, которые бы свидетельствовали о «виновности» мужчины.

В МИД России назвали ситуацию с Катковым провокацией, а также указали на ее политический характер. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение латвийской стороны попирает права и свободы человека и нацелено на запугивание русскоязычных жителей Латвии. Российское посольство в прибалтийской стране назвало депортацию Каткова показательной расправой и провокационной выходкой.