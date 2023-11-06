Действующий глава Кишинева победил на выборах мэра Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Фото: t.me/ionceban

Иван Чебан (слева)

Действующий глава Кишинева Иван Чебан одержал победу на прошедших 5 ноября выборах мэра, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии. Он получил 50,62%, на втором месте расположился кандидат от контролирующей парламент и правительство Партии действия и солидарности (ПДС) Лилиан Карп с 28,23% голосов. Возглавляемая Чебаном партия «Движение национальной альтернативы» (MAN) также получила наибольшее количество мест в муниципальном совете.

MAN победил в Кишиневе. От себя лично и от имени всей команды искренне благодарю всех жителей. <...> По нашим подсчетам, не менее 51% голосов в муниципии должны были быть за мэра и 34% — за MAN в муниципальном совете Кишинева, — написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

По результатам прошедших в Молдавии местных выборов кандидаты правящей Партии действия и солидарности (ПДС) проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов, у них не будет большинства голосов ни в одном из районных советов. После подсчета 90% голосов в значительной части городов и райсоветов лидируют кандидаты Партии социалистов под руководством экс-президента Молдавии Игоря Додона, а также представители «Нашей партии» и других оппозиционных формирований.

По словам председателя ЦИК Анжелы Караман, голосование прошло без существенных нарушений. Явка составила 41,4%, что сопоставимо с выборами 2019 года. При этом наблюдатели отмечают жесткие решения в отношении оппозиции в ходе предвыборной кампании. Было запрещено вещание шести телеканалов, предоставляющих площадку оппозиции, заблокировали более 50 сайтов. Также были арестованы десятки партийных активистов.