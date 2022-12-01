«Давно к нам из Африки?»: фрейлину Букингемского дворца выгнали за расизм В центре скандала оказалась близкая подруга короля Британии Карла III и крестная мать наследника престола принца Уильяма

Фото: AP/TASS

Сюзан Хасси

Британские СМИ пестрят новостями об отставке придворной дамы Букингемского дворца — 83-летней Сюзан Хасси. На приеме от имени королевы-консорта белая британка учинила допрос с пристрастием чернокожей гостье о ее африканских корнях. Неполиткорректная беседа, к тому же при свидетелях, всплыла наружу. Как пишет The Guardian, расистский инцидент «бросает тень на едва начавшееся правление Карла III». Леди Хасси, 60 лет служившая фрейлиной Елизаветы II, считается близкой подругой короля. В свое время он сделал ее крестной матерью своего старшего сына принца Уильяма, ныне наследника престола. Чем оплошность придворной дамы грозит британской монархии — в материале NEWS.ru.

«Откуда пришли ваши люди, милочка?»

Скандал разразился после того, как глава благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани поведала в соцсетях о своей беседе с придворной дамой. Он состоялся в Букингемском дворце на приеме, посвященном борьбе с домашним насилием. Госпоже Хасси было поручено опекать гостей от имени королевы-консорта Камиллы, супруги Карла III.

Бывшая королевская фрейлина (lady-in-waiting), заставшая на своем веку торжество и закат Британской империи, явно не переучивалась на курсах политкорректности для белых женщин голубых кровей. Она по-свойски «отодвинула волосы» темнокожей гостьи, чтобы рассмотреть ее бейджик. А потом завела разговор в соответствии со своими представлениями о светскости. Вот как передает его Фулани.

Фото: Ibagli/Public domain Главная фрейлина королевы Сюзан Хасси стала героиней сериала «Корона».

Леди Х: Откуда вы?

Я: Из Sistah Space.

Леди Х: Нет, откуда вы прибыли?

Я: Наш офис находится в Хакни (район Лондона. — NEWS.ru).

Леди Х: Нет, из какой части Африки вы происходите?

Я: Не знаю, не осталось никаких записей.

Леди Х: Вы должны знать, откуда вы родом! Я вот много времени провела во Франции. Так откуда вы родом?

Я: Отсюда, из Британии.

Леди Х: Нет, какой вы национальности?

Я: Я родилась здесь, и я британка.

Леди Х: Да нет, откуда вы на самом деле происходите? Откуда прибыли ваши люди?

Я: «Мои люди»? Мэм, что это значит? Я африканского происхождения, мои родители прибыли с Карибов в 1950-е. И я подданная Великобритании.

Леди Х: Так-так, с Карибов. Ну наконец-то хоть к чему-то мы пришли!

Очевидцами этой сцены оказались две другие темнокожие дамы. Они были не меньше шокированы колониальным замашками белой светской львицы и ее покровительственным тоном.

Я никогда не чувствовала себя так ужасно. И не знала, куда себя деть в этом зале. Она фактически вынудила меня сказать, что я не настоящая британка. Это был неприкрытый расизм, — признала Фулани.

Больное место дома Виндзоров

Разумеется, в Букингемском дворце не могли пройти мимо столь серьезного обвинения. Спустя несколько часов там объявили, что «упомянутое лицо приносит глубочайшие извинения за нанесенную обиду и слагает с себя почетные обязанности». Госпожу Хасси лишь на прошлой неделе назначили одной из трех придворных дам (Lady-of-the-Household). Кроме того, она стала компаньонкой Камиллы, умудрившись сразу же испортить ответственное мероприятие королевы-консорта.

Мы восприняли этот инцидент со всей серьезностью и немедленно провели расследование всех фактов. К огромному сожалению, были допущены неприемлемые заявления. Мы связались с госпожой Нгози Фулани и приглашаем ее лично обсудить подробности произошедшего, если она пожелает, — говорится в заявлении Букингемского дворца.

В офисе принца Уэльского, который приходится придворной даме крестником, также сообщили, что «расизму не место в нашем обществе».

Как отмечает The Guardian, баронесса Хасси не могла подыскать более неудачного момента, чтобы подставить подножку британской монархии. И дело не только в том, что шесть десятилетий она верой и правдой служила Елизавете II, проводила с ней время в шотландском имении Балморал и даже была допущена в опочивальню Ее Величества. Хасси была известна как «девушка номер один при дворе» и фигурирует в культовом сериале «Корона» (The Crown). К слову, ее супругом был покойный уже медиамагнат, председатель BBC барон Мармадьюк Хасси.

Фрейлина, удостоенная Большого Креста Королевского Викторианского ордена, воплощает в себе тип белой британки из высшего общества с классическим имперским мышлением. Оно не вписывается в современные представления об учтивости и в обновленную концепцию развития Содружества наций, которую изо всех сил продвигает Карл III и, очевидно, будет продвигать его наследник принц Уильям.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III принимает президента ЮАР Cирила Рамафосу

«Всего две недели назад король принимал в Букингемском дворце президента ЮАР Сирила Рамафосу и на государственном приеме в честь гостя из Африки говорил о „признании ошибок“ колониального прошлого, — напоминает The Guardian. — Можно представить, с каким чувством жители стран Содружества читают сейчас заголовки о светских беседах, которые позволяют себе вести королевские фрейлины».

Скандал угрожает бросить тень и на визит принца и принцессы Уэльских в Бостон, где Уильям и Кейт собираются продвигать премию по защите окружающей среды. Не исключено, что в США наследник британского престола встретится с президентом Джо Байденом, — отмечает издание.

Вдобавок ко всему на стриминговой платформе Netflix на следующей неделе ожидается премьера документального фильма о младшем сыне короля — принце Гарри и его жене Меган. По словам очевидцев, в Букингемском дворце «с тихим ужасом» ждут новых откровений пары, которая однажды уже обвинила королевскую семью в расизме в нашумевшем интервью Опре Уинфри. Когда Меган ждала их с Гарри первенца Арчи, некий представитель дома Виндзоров якобы спросил, «какого цвета будет кожа» у правнука Елизаветы II. Судя по всему, впереди Виндзоров ждет еще много интересного.