Датский эксперт оценил привлекательность России для европейского бизнеса

https://static.news.ru/photo/4f67699e-3858-11eb-aa82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Россия представляет большой интерес для компаний из Евросоюза и Великобритании, но санкции серьёзно ограничили их простор для инвестиций. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал независимый датский аналитик и бывший старший вице-президент Mercedes-Benz Sweden and Denmark Карстен Риис.



По словам эксперта, европейский бизнес считает российские рынки перспективным направлением из-за многочисленного и хорошо образованного населения, богатства природных ресурсов и технологий.

Почти все крупные компании в ЕС и Британии рассматривают Россию как хорошую возможность, реализовать которую не позволяет политическая обстановка, — уточнил Карстен Риис. — Пока что они все просто сидят и ждут, пока она улучшится.

Аналитик добавил, что антироссийские санкции серьёзно ограничили деятельность европейских компаний в области финансов, технологий, торговли, стратегических слияний и поглощений, а также инвестиций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по оценкам Национального рейтингового агентства, Россия так и не сумела наладить внутреннее производство продуктов, попавших под «антисанкции».

Полная версия интервью с Карстеном Риисом опубликована на сайте NEWS.ru.