Далеко ли до Таллина: Эстония будет избавляться от русского языка Новое коалиционное правительство Эстонии решило не менять конфронтационную антироссийскую политику

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Кая Каллас

Парламент Эстонии (рийгикогу) в пятницу выдал мандат Кае Каллас на формирование нового коалиционного правительства. Оно будет состоять из представителей Реформистской партии, «Отечества» и Социал-демократической партии. Судя по итогам голосования, правительство не получило безоговорочную поддержку парламента — за наделение полномочиями кабинета Каллас проголосовало лишь 52 из101 депутата, то есть судьбу эстонской исполнительной власти определило простое парламентское большинство. В период резкого поднятия цен и непредсказуемого экономического будущего, похоже, депутаты не намерены делить ответственность с новым кабинетом министров. О том, в каких условиях начинает работу новое правительство в Эстонии и как ему предстоит преодолевать последствия антироссийских санкций — в материале NEWS.ru.

Появлению нового правительства предшествовал ряд церемониальных отставок. В четверг, 14 июля, Кая Каллас официально заявила, что уходит с поста премьер-министра, и предложила парламенту собраться на внеочередное заседание. Депутаты собрались на следующий день, приняли отставку правительства, лидеры трёх партий подписали коалиционное соглашение, после чего парламент проголосовал за утверждение Каллас на её прежнюю должность премьер-министра.

Новый кабинет принесёт присягу и вступит в должность в понедельник, 18 июля. Но уже сегодня его лидер Каллас обозначила приоритеты работы своего кабинета министров: безопасность и развитие эстонского языка. Она не стала скрывать, что эти вопросы взаимосвязаны и направлены против России, которую глава правительства Эстонии назвала с парламентской трибуны «единственным врагом». В этих целях со следующего года расходы на оборону в бюджете страны вырастут до 2,5% от ВВП, который в прошлом году составил чуть более $36 млрд.

Я хочу остановиться на, наверное, самой важной задаче нового правительства — обеспечение безопасности Эстонии в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо как можно быстрее перейти на полное эстоноязычное образование. Этот переход затрагивает ряд проблем, стоящих перед обществом Эстонии — образование, безопасность, экономику, интеграцию. В долгосрочной перспективе для Эстонии такая реформа — неоценима, — заявила Каллас с трибуны парламента.

Фото: Michael Szönyi/imagebroker.com/Global Look press

Глава правительства Эстонии провела параллели с другими бывшими советскими странами, в которых живёт «русскоговорящее население». По её словам, Россия готова вторгаться в пределы этих стран именно под предлогом защиты этого населения. Таким образом, Каллас пообещала к 2030 году перевести всё преподавание в стране на эстонский язык, очевидно, задумав убедить русских в стране отказать от своего языка. На сегодняшний день в стране проживает 24% русских.

Правительственную лингвистическую кампанию премьер-министр пообещала начать уже осенью нынешнего года. Премьер-министр проанонсировала разработку в течение года законопроекта, который вскоре позволит приступить к постепенному переходу на эстонский язык в детских садах и школах.

Внешнеполитическая линия любого эстонского правительства держалась и продолжает держаться сейчас на антироссийском курсе, отметил в беседе с NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич.

Население Эстонии — это 12-я часть Москвы. Даже если экономика в стране вообще будет отсутствовать, не очень большая проблема для Брюсселя прокормить чуть более миллиона человек. Это даёт возможность Таллину занимать любую позицию в отношении России. Но помощь Евросоюза хороша, когда у ЕС есть такая возможность. Сейчас Брюссель может оказаться перед вопросом: кому оказывать помощь в первую очередь? Условно говоря, нидерландским фермерам, металлургам Германии, виноделам Франции или городскому среднему классу Эстонии? В нынешних условиях есть сомнение, что эстонцы окажутся в приоритете. Хотя, не будем забывать, насколько незначительны прибалтийские страны для Евросоюза — доходная часть бюджетов Эстонии, Латвии и Литвы примерно равна доходной части Берлина, — заключил собеседник интернет-издания.

Профессор Межевич считает, что эстонским властям предстоит в столь кризисное время выбрать одно из направлений: увеличение или, напротив, уменьшение степени участия государства в экономике. Этим и предстоит заняться новому правительству, перед которым будут стоять нелёгкие вопросы. Годовая инфляция в 15–16% Эстонии уже гарантирована, но не окажется ли она ещё больше? Эстонцы, в отличие от жителей, например, Украины, Армении, Казахстана или России, уже отвыкли от такой инфляции, отметил собеседник интернет-издания.

Новому правительству, похоже, уготована роль «мальчиков для битья», поскольку санкционную политику в отношении России оно будет продолжать, что неизбежно приведёт к экономическому разрушению, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат городского собрания силламяэ Олег Култаев.

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

У нас самая высокая инфляция в Евросоюзе. Ожидаются непростые времена. Производители в панике — им нужно сырьё, а из-за санкций его привести из России невозможно. Например, российской древесиной эстонские формы торговали в Европе. Сейчас автомобили уже через границу проехать не могут. Все действия правительства отрицательно сказываются на населении — дико подорожал газ, электричество, вода. К примеру, прежде я, проживая один в однокомнатной квартире, платил за электричество 5–7 евро в месяц. Теперь я плачу 20–25 евро, при том, что я бываю большей частью на работе, а не дома. Бензин подорожал до 2 евро за литр. Доходы жителей Эстонии за ценами не поспевают. На этом фоне, когда политики произносят по поводу и без него громкие и жёсткие заявления, даже не важно о России или нет, раздражение и недоумение охватывает почти всё общество, — утверждает бывший муниципальный депутат.

Эстония попала в российский список недружественных стран, состоящий из 48 государств. Таллин принял решение до конца нынешнего года полностью отказаться от российского газа, не став платить за него в рублях уже в апреле. Следствием этого стало полное прекращение поставок газа из России с того же месяца. От российской электроэнергии Эстония отказалась 1 июня нынешнего года, а своей катастрофически не хватает.

Эстония совершила огромную глупость, став закупать электричество на бирже, — считает Олег Култаев. — А биржевая цена очень высока. Дошло до того, что эстонцы стали интересоваться ценой электроэнергии на бирже, чтобы решить, когда им стирать бельё — по дневным или по ночным ценам. На фоне всего этого Эстония остаётся чуть ли не самой активной участницей в антироссийской коалиции. Взять бы ей пример с Венгрии, власти которой думают об экономическом положении своего народа, покупая газ и нефть у России, а не на бирже в пять раз дороже.

Пока эстонское правительство, судя по всему, ещё не знает, как будет выбираться из экономической западни. Иначе сегодня бы премьер-министр сделала акцент в парламенте не на лингвистическую реформу, направленную на искоренение русского языка, а серьёзную программу преодоления социально-экономического кризиса. Пока же она ограничилась лишь отдельными обещаниями типа «к 2030 году производить количество возобновляемой энергии, равное потреблению электричества».

И ещё новая правительственная коалиция пообещала запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием. Это требование вписано в коалиционный договор. Каким образом лишение людей права на охоту может помочь Эстонии преодолеть надвигающиеся экономические трудности, никто в стенах парламента не объяснил.