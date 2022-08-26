Daily Mail: британцы массово отказываются от беженцев с Украины Daily Mail: у британцев не хватает средств на размещение украинских беженцев

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, еще в августе откажутся от участия в ней. Причиной называется нехватка средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество, сообщает Daily Mail.

Участники говорят, что из-за финансового кризиса в стране им с каждым днем все труднее заботиться об иммигрантах, а сами они остаются без денег на существование, — отмечается в публикации.

Издание уточнило, что некоторые британцы на уход за беженцами потратили тысячи фунтов. Государство обещало им ежемесячные субсидии, однако с выплатами вышла задержка.

Другими причинами расставания с беженцами британцы называют языковой барьер и культурные различия.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины, которые приехали в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за нищеты и голода. Большинство из 125 тысяч украинцев в стране испытывают серьёзные финансовые проблемы — работа в Испании обеспечивает беженцам, по их словам, лишь жильё и еду. При этом испанские власти не обращают внимания на положение дел беженцев.